Sebastian Reich & Amanda | „Purer Zufall“

„Purer Zufall“ – die neue Comedyshow, die dein Glück verdoppelt! Nilpferddame Amanda & Co sind bereit für einen Abend voller Spaß und unvorhersehbarer Überraschungen!

Im bereits fünften Tour-Programm von Bauchredner Sebastian Reich geht es rund: Es wird musikalisch, zauberhaft, emotional, romantisch, interaktiv und vor allen Dingen lustig! Während Amanda gerne mal improvisiert, überlässt Sebastian nichts dem Zufall, so lautet zumindest sein Plan. Wäre da nicht Amanda, die sich auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten freut und gemeinsam mit dem Publikum so einige Gäste aus vergangenen Zeiten begrüßt – wenn das mal kein „purer Zufall“ ist! Neue verrückte Ideen, eine große Portion Impro und das ein oder andere Highlight aus über 20 Jahren Bühnenleben!

„Besonders wichtig ist mir wieder, dass sich unsere Show für alle Altersklassen eignet. So freuen wir uns auch bei der neuen Tour wieder auf ein bunt gemischtes Publikum, vom Single bis zum Rentner, von Familien mit Kindern bis zu Freunden, die gemeinsam einen lustigen Abend verbringen wollen“, so der Würzburger Bauchredner & Comedian. Erlebe ein Feuerwerk an Komik und Humor, dass deine Lachmuskeln strapaziert und dir den Alltag für ein paar Stunden versüßt. „Purer Zufall“ garantiert einen Abend voller unbeschwerter Unterhaltung für jeden!