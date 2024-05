Sylvie Kabina-Clopet, 1944 Meurtre d’une femme à l’ombre

80 Jahre D-Day in der Normandie.

In den ersten Julitagen des Jahres 1944 springen acht junge Menschen mit dem Fallschirm in der Sarthe ab. Die französischen Geheimdienstagenten, die dem amerikanischen Geheimdienst unterstellt waren, arbeiteten im Rahmen des Sussex-Plans, einer streng geheimen paramilitärischen Operation, die die alliierten Landungstruppen hinter den Linien bei der Befreiung der Gebiete begleiten sollte. Am Morgen des 10. August werden fünf von ihnen tot in einem Steinbruch nördlich von Vendôme entdeckt: Évelyne Clopet, Roger Fosset, Marcel Biscaïno, Aristide Crocq und André Noël. Im Jahr 2012 beginnt die Ich-Erzählerin, die Nichte von Évelyne Clopet, mit den Nachforschungen. Mit ihrem Buch schlägt sie ein ganz neues Kapitel der Geschichtsschreibung zur Zeit der Befreiung Westfrankreichs auf. Die von Sylvie Kabina-Clopet fast zehn Jahre lang durchgeführte komplexe, höchstspannende Arbeit räumt mit Mythen auf, enthüllt unerwartete Wahrheiten und wirft gleichzeitig unendlich viele ungeklärte Fragen auf.

Nach der Vorführung des Kurzfilms „Operation Overlord“ (16 Min.) gibt Autorin Sylvie Kabina-Clopet Einblicke in ihre Arbeit am Buch.

Sylvie Kabina-Clopet, die an der Universität Sorbonne Musikwissenschaft studiert hat, gestaltet seit vielen Jahren die europäischen und insbesondere die deutsch-französischen Kulturbeziehungen, insbesondere durch die Konzertagentur Toccata-Europe, die sie im Jahr 2000 in Stuttgart gegründet hat. Dieses Buch ist das Ergebnis einer zehnjährigen Recherche in amerikanischen, britischen, deutschen und französischen Archiven, und eine von internationalen Expert*innen begleitete Familien- und Geschichtssuche.

