Figurentheater Tage - Frederik

Frederik, der Kleinste der Feldmausfamilie, möchte schon mithelfen, wenn die Vorräte für den Winter gesammelt werden müssen.

Doch immer kommt ihm etwas dazwischen – die Welt ist so schön und es gibt so viel zu entdecken! Und so steht Frederik mit leeren Händen da, wenn die anderen ihre Vorräte in die Höhle tragen. Kein Wunder, dass sie über Frederik den Kopf schütteln.

Als Frederik jedoch an einem tristen Wintertag seine „Vorräte“ auspackt, zeigt sich, dass man auch Farben und Lieder mit anderen teilen kann. So übersteht die Mäusefamilie gut gelaunt die Zeit bis zum Frühling.

In einer freien Bearbeitung des weltbekannten Bilderbuchklassikers von Leo Lionni zeigt Heinrich Heimlich mit einer Kombination aus Tischfiguren- und Farbschattenspiel die amüsante Geschichte des kleinen Frederik.

Spieldauer: 45 Minuten.