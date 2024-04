30 Cellistinnen und Cellisten im Alter zwischen 8 und 12 Jahren und noch einmal so viele Geigerinnen und Geiger kommen für ein verlängertes Wochenende in die Musikakademie, um mal so richtig im satten Klang des Zusammenspiel zu schwelgen.

Der Eintritt ist frei. Lediglich die Schlossparkgebühr ist zu entrichten.