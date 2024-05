»Maximaler Mut mit minimaler Musik«

Osterholzschule, Ludwigsburg

Fuchshofschule, Ludwigsburg

Schule am Favoritepark, Ludwigsburg

Tanz-AG der Hirschbergschule, Ludwigsburg

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Filderstadt

Es braucht nur eine kleine Idee – und ein bisschen Mut –, um ein ganzes Musikstück zu entwickeln. Diese wertvolle Erfahrung dürfen auch in diesem Jahr wieder mehrere Schulklassen aus Ludwigsburg und Umgebung machen. In Begleitung von den Musikpädagog*innen von creArte erfinden die Kinder durch Improvisationen und Spiele ihre eigene Komposition. In der mittlerweile dritten Ausgabe eröffnet »Mini Mal Mut« den teilnehmenden Schüler* innen die unzähligen Möglichkeiten von Minimal Music und der eigenen Vorstellungskraft. Denn Musik bedeutet viel mehr, als bereits bestehende Werke wiederzugeben: Sie ist ein Klanguniversum, das jeder Person, unabhängig von der Vorbildung, offensteht. Dass aus diesen Prinzipien wunderbare Gruppenkompositionen und sogar Choreografien entstehen können, stellen die Beteiligten am 20. Juni unter Beweis.