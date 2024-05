WORKSHOP: Ein Gartenzwerg aus Ton / Ludwigsburg

Kursnummer: L230601

Zwerge sind kleinwüchsige Fabelwesen in Menschengestalt, die auch gern als einzelne Figuren oder in größeren Gruppen in Gärten und Vorgärten platziert werden. Der klassische Gartenzwerg wird als Bergarbeiter dargestellt, mit dichtem Bart, einer meist knallroten Zipfelmütze und einem Werkzeug oder einer Laterne in der Hand. Die Gartenzwerge sollen den Garten beschützen und Glück bringen. Wir bauen mit der Aufbautechnik aus Tonwülsten unseren eigenen Gartenzwerg, mit einem weißen Rauschebart, der traditionellen Zipfelmütze, mit Arbeitsjacke und Gürtel, Hose und festen Schuhen. Anschließend bemalen wir ihn und können nach dem Trocknen und Brennen einen Platz im Garten für ihn suchen.