Sasha Waltz Beethoven

»Beethoven 7«

Sasha Waltz Konzept & Choreografie

Sasha Waltz & Guests Tanz

Diego Noguera Live-Elektronik

Trotz Gehörleiden hatte Beethoven mit seiner siebten Sinfonie das Ohr am Puls der Zeit: Begeistert hörten seine Mitmenschen in diesem Werk der Extreme den Freudentaumel einer von Napoleon befreiten Nation sowie Fragen über das gesellschaftliche Gestern und Morgen heraus. Dass unruhige Zeiten bewegte künstlerische Antworten befördern, zeigt auch »Beethoven 7« von Sasha Waltz. In einer kontrastreichen Inszenierung widmet sich die Choreografin gemeinsam mit ihrer Tanz-Compagnie nicht nur der kompletten Sinfonie. Zuvor übersetzt sie Beethovens Fragen nach persönlicher Freiheit und der Zukunft zu den elektronischen Klängen von Diego Nogueras »Freiheit/ Extasis« in die Gegenwart.

Empfohlen ab 10 Jahren

Im ersten Teil von »Beethoven 7« gibt es einen erhöhten Geräuschpegel. Darüber hinaus können Basstöne in einem niedrigen Frequenzbereich zu körperlich spürbaren Schwingungsbelastungen führen. Einen Hörschutz erhalten Sie im Foyer.