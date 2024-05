Nach seinem erfolgreichen Jubiläumsjahr lädt der Ludwigsburger Chor Abendsterne am 8. Juni 2024 endlich wieder zur Night of Gospel Music in die Friedenskirche ein. Erleben Sie einen Abend voller mitreißender Gospels, einfühlsamer Balladen und Gänsehaut erzeugender Popsongs. Begleitet wird der über 50 SängerInnen starke Chor durch seine eigene Band.