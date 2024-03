Kinderuni - Lernwerkstatt: Drechseln - Eigene Formen und Figuren anfertigen

Drechseln ist ein altes Handwerk. Das Besondere daran ist, dass sich dabei das Holz dreht. Man hält das Werkzeug an das Holz und kann so runde Formen und Figuren gestalten. Du kannst z.B. einen Schlüsselanhänger anfertigen oder einen Turm, Säule, Pilz, Spielfigur oder viele andere tolle Ideen aus schönen Hölzern ausprobieren. Die Arbeit mit der Mini-Drechselmaschine Unimat ist nicht schwer. Dennoch wäre es gut, wenn Du 10 Jahre alt oder älter bist. Da wir 13 Maschinen haben, können leider auch nicht mehr als 13 Kinder teilnehmen. Also melde Dich schnell an, wenn du etwas Schönes drechseln möchtest.