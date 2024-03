Literarisches Bilderbuchkonzert "Das Farbenmonster"

Die Stadtbibliothek und die Jugendmusikschule Ludwigsburg e.V. laden ein zu einem Familienkonzert der besonderen Art.

Das Bilderbuch „Das Farbenmonster" von der Kunsttherapeutin Anna Llenas.beschreibt liebevoll die verschiedensten Gefühle. Das Farbenmonster kann fröhlich sein wie warmer gelber Sonnenschein oder traurig und zurückgezogen wie ein stiller blauer See oder rot vor Wut wie heiße lodernde Flammen. Und das ist auch in Ordnung. Nur alles auf einmal, wütend und fröhlich und traurig, das ist dann nicht mehr in Ordnung, sondern das reinste Chaos. Deshalb lernt das Farbenmonster, seine Gefühle nach Farben zu ordnen. Die Geschichte wird vorgelesen und von Schülerinnen und Schülern der Jugendmusikschule Ludwigsburg auf ihren Instrumenten musikalisch in Szene gesetzt.

Für Familien mit Kindern ab 4 Jahren.