2024 ist es so weit: LAITH AL-DEEN ist endlich wieder live zu sehen! Er kündigt eine große Deutschland-Tour und gleichzeitig ein neues Studioalbum an.

Die LAITH AL-DEEN „TOUR 2024“ führt die charismatische Größe des Deutsch-Pops mit der einzigartigen Soul-Stimme von Hamburg bis München in über 15 Städte. Begleitet wird der Mannheimer von seiner langjährigen Band um David Mette (Drums), Andie Mette (Gitarre), Frieder Gottwald (Bass), Ole Rausch (Gitarre) und Tobi Reiss (Keys) und begeistert mit mitreißender Energie und berührenden Momenten.

Der Sänger ist unbestritten einer der größten deutschen Popstars – so gibt es wohl kaum jemanden im Land, der den Namen LAITH AL-DEEN noch nie gehört hat. Mit Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine Wie Du“ prägte seine unverkennbare Stimme von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop. Der Künstler verkaufte Millionen Tonträger, erntete zahlreiche Goldene Schallplatten sowie Top-Chart-Platzierungen und sorgte für so einige Ohrwürmer.

Seit mehr als 23 Jahren zeichnet LAITH AL-DEEN Leidenschaft, Qualität und Neuerfindungsdrang aus, was auch seine aktuellen Alben „Bleib Unterwegs“ (2016) und „Kein Tag umsonst“ (2020) bis an die Spitze der Deutschen Charts brachte.

Im Rahmen der Tour präsentiert LAITH AL-DEEN nicht nur Klassiker und Top-Hits, sondern spielt erstmals brandneue Songs: Im Frühjahr 2024 erscheint das lang erwartete elfte Studioalbum von LAITH AL-DEEN bei earMUSIC.