Eine Produktion des Tangram Kollektivs

Licht und Schatten gehören zusammen, das steht fest. Aber was passiert, wenn die Schatten plötzlich ein Eigenleben entwickeln? So viel sei verraten: eine ganze Menge Unfug! Sie vervielfältigen sich nach Belieben, lösen sich von physikalischen Gesetzen und machen das Licht zu ihrem Spielball. Nach viel zu langer Zeit im Hintergrund, stehen die Schatten nun selbst im Rampenlicht! Doch wie ist das möglich? Es scheint fast so, als ob die Tür zu einer anderen Welt geöffnet wurde. Das deutsch-französische Ensemble hat mit „Schattenwerfer“ ein kluges und vor allem humorvolles Stück für Groß und Klein entwickelt. Immer wieder überraschend, werden darin die Möglichkeiten des Schattentheaters neu ausgelotet, wofür die Arbeit bereits mit dem Isländischen „Fox Award for Innovation in Puppetry“ ausgezeichnet wurde.

Gefördert durch den Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg.

Alter: 4 Jahren

Dauer: 40 Minuten