La Bayadère & Les Petites Pièces

Ballett-Atelier Ludwigsburg

»La Bayadère«, einer der schönsten Ballett Klassikers getanzt von jungen Eleven und erwachsenen Tänzern des Ballett Ateliers? Ja! Denn seit Jahren verschreibt sich das Ballett Atelier unter der Leitung von Elena Papageorgiou der Förderung junger Ballett-Talente. Dass Balletttanz kein Hobby ist, wird spätestens an diesem Abend klar. Um den hohen Ansprüchen des Klassischen Balletts gerecht zu werden, wird hier in Ludwigsburg intensiv und mit wahrer Leidenschaft mehrere Male die Woche bis täglich trainiert. Seit Monaten proben alle Beteiligten selbst an den Wochenenden für das berühmte Stück.

Die wunderschöne Choreografie zur Musik von Ludwig Minkus, elegant und leichtfüßig vorgetragen sowie die geschmackvollen Kostüme werden Sie an diesem Abend verzaubern. Im zweiten Teil »Les petites Pièces« erwartet das Publikum gleich mehrere überraschende Choreografien, von Klassisch bis zur Contemporary. Der Auftritt der Profitänzer wird die größte Überraschung und ein Geschenk für unser Publikum sein.