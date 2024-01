Spieleclub für Erwachsene

Bei den monatlichen Spieleabenden werden gemeinsam Brettspiele ausprobiert, Neues entdeckt und Tipps ausgetauscht. Dazu bringen Jenny Konrad und das Spieleteam der Stadtbibliothek eine Auswahl an Spielen mit.

Alle Spielebegeisterten zwischen 16 und 99 Jahren sind willkommen. Bevor es richtig losgeht, werden am Tisch gemeinsam die Spielregeln besprochen. Zum Abschluss darf entliehen werden.

Der Eintritt ist frei. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt, ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 31. Januar, per E-Mail an bibliothek@heilbronn.de erforderlich.