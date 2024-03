Beim Tag der Bauernhoftiere stehen historische Rassen im Mittelpunkt.

Mit dabei sind Limpurger Rinder und bunte Deutsche Edelziegen. Allerlei Federvieh kann bestaunt werden. Zu allen Tieren werden Fragen gern beantwortet.

Ebenso kann man etwas über die Besonderheiten des Schwäbisch-Hällischen Landschweins erfahren. Auch sehenswert ist das Scheren der Coburger Fuchsschafe.

An der Mitmachstationen können Kinder aktiv werden: mit Schafswolle basteln, Kälberstricke anlegen, an der Viehwaage wiegen und am Model melken.