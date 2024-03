Tauche ein in die Nacht des 30. April 2024 und erlebe eine explosive Mischung aus energiegeladener Musik und leidenschaftlichem Entertainment!

Die "Tanz in den Mai"-Party wird in diesem Jahr von den UnderCoverBoys gerockt - fünf Jungs, die die graue Musiklandschaft mit ihren mitreißenden und kraftvollen Songs in die Schranken weisen!

Diese rebellischen Künstler sind entschlossen, die Bühne zu erobern und einen Funken zu entfachen, der die trübe Langeweile einfach wegbläst. Mit Satteltaschen voller Rock-Klassiker, angefangen bei den Songs des King himself bis hin zu modernen Chart-Stürmern, werden die UnderCoverBoys die Nacht mit einer Feuerwerks-Performance beleben.

Ihre Musik ist wie ein gut gereifter Whiskey, durch die Jahrzehnte verfeinert und bereit, die Tanzfläche zu rocken. Von Konzerten über Parties bis hin zu Faschingsveranstaltungen – überall dort, wo ein Singer-Songwriter Duo nicht ausreicht und echtes Dynamit gefragt ist, stehen die UnderCoverBoys bereit, um die absolute Vollbedienung zu bieten!

Mach dich bereit für eine Nacht voller unvergesslicher Momente, rhythmischer Beats und mitreißender Melodien. Lass die UnderCoverBoys deine Tanzlust entfachen und feiere gemeinsam mit ihnen eine Nacht, die in die Geschichte eingehen wird! Sei dabei am 30. April 2024 und erlebe, wie die UnderCoverBoys die Bühne rocken – eine Party, die du nicht verpassen darfst!