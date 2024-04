Der "TechDay – in your MINT" möchte jungen Leuten Lust auf die MINT-Fächer machen, also auf Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Besucher*innen können am Campus Sontheim durch zahlreiche Themeninseln schlendern, die die Bereiche KI, Nachhaltigkeit, Produktion, Mobilität, Robotik, Innovation, Gaming und Gesundheitbespielen. Interessierte schauen hinter die Kulissen und lernen etwa die Mensch-Maschine-Interaktion kennen, erleben autonome Fahrzeuge oder können sich auf eine Gaming-Zeitreise begeben. Ein Highlight für Spielebegeisterte stellt die „Gaming-Retro-Ecke“ dar. Dort gibt es beispielsweise einen Gameboy der ersten Generation in die Hände.

Neben vielen weiteren Aktionen, bietet die HHN Mitmach-Experimente an sowie Einblicke in die Forschungslabore.