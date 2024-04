Technik-Workshop für Kids | RaceTrack

Im Workshop „Race Track – Rennluft schnuppern” werden Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren zu kleinen Rennmechaniker_Innen.

Mit der „Werkstatt für junge Technik-Talente“ in Kooperation mit dem Verein Faszination Technik e.V. der Hochschule Heilbronn erhalten Kinder und Jugendliche spannende Einblicke in aktuelle Technikthemen. Neben lehrreichen theoretischen Einblicken werden sie selbst handwerklich aktiv. Im Workshop „RaceTrack – Rennluft schnuppern” werden Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren zu kleinen Rennmechaniker_Innen. Die Kinder erhalten faszinierende Informationen rund um das Thema Antrieb durch ein gewöhnliches Gummi. Mithilfe des neuen Wissens bauen die Kids ein Modellfahrzeug und entscheiden in Testfahrten die spannende Frage, welcher Gummi-Renner der schnellste ist.