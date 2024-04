THE PAPERBOYS sind ein weltreisendes Sextett, das keltische Reels, traditionellen mexikanischen Folk, Fiddle Tunes, New Orleans Brass Band Musik, klassische Popsongs, Bluegrass und sogar den einen oder anderen philosophischen Walzer in einem einzigen Set darbietet.

The Paperboys, die manchmal als die "Los Lobos von Kanada" bezeichnet werden, haben seit ihrer Gründung 1992 schätzungsweise 4.300 Konzerte gespielt.

Das Herz von The Paperboys ist ein Trio von begabten Songschreibern und Musikern: Gründer Tom Landa, ein Sänger, Gitarrist und Bandleader mit Filzhut, der als Teenager von Mexiko nach Kanada eingewandert ist; Kalissa Landa, eine lebenslange Geigerin und Sängerin mit einem übernatürlichen Gespür für Melodien; und der Flötist, Gitarrist und Sänger von Spirit of the West, Geoffrey Kelly, der bereits eine kanadische Musikikone war, als er 1997 in den Bus der P'boys einstieg.

The Paperboys sind keineswegs eine Jam-Band, sondern erfinden ihre Show jedes Mal neu, wenn sie die Bühne betreten. Sobald sich die Band auf einen Eröffnungssong geeinigt hat, gibt es keine Setlist mehr. Der Song ist zu Ende, das Publikum reagiert, Landa liest den Raum, und die Reise beginnt. Jeden Abend. Die Welt hat sich seit 1992 seismisch verändert, aber die Fangemeinde der Paperboys ist der Band treu geblieben und gewachsen.

"Es geht um mehr als Ausdauer", sagt Landa über das Vermächtnis der Band, "es geht um eine Art von Verbundenheit und Resonanz, die wir mit den Menschen haben. Wir haben eine Gemeinschaft geschaffen."

Obwohl die Paperboys vor allem für ihre Live-Show bekannt sind, haben sie noch ein weiteres Ass im Ärmel: eine umfangreiche und beeindruckende Diskografie. Die Band hat 10 Alben veröffentlicht - darunter das mit dem Juno Award ausgezeichnete „Molinos“ - und wurde dafür vom MOJO Magazine und Roots Magazinehoch gelobt. The Paperboys wurden zweimal mit dem West Coast Music Award ausgezeichnet, komponierten Filmmusik für zwei Filme und wurden für den Leo Award für den besten Originalsong im Hongkong/Kanada-Film „Lunch With Charles“ nominiert.

Obwohl die Band immer wieder von alternativen Medien und den nationalen Radiosendern NPR und CBC bewundert und gelobt wird, blieb ihr der kommerzielle Erfolg bisher aus….Unerschrocken sind die Paperboys in ständiger Bewegung geblieben und haben sich durch ihre aufsehenerregende Live-Show und ihren stolzen DIY-Geist eine Kultanhängerschaft aufgebaut.

Selbst die Pandemie konnte die Paperboys nicht zum Schweigen bringen. Tom und Kalissa hielten eine warme Verbindung zu ihren Fans aufrecht, indem sie ihre inzwischen legendären Slipper Sessions online stellten, in denen sie wunderschöne, reduzierte Versionen ihres Repertoires spielten, wobei ihre Kinder und Katzen manchmal am Rande der Videos herumliefen.

"Es gibt viele Möglichkeiten, Erfolg zu definieren", sagt Landa. "Ich kann mit Menschen, die ich liebe, Musik machen, auf Tournee gehen und die Welt sehen, und mit Menschen durch Lieder in Kontakt treten. Daran kann ich meinen Hut aufhängen."

