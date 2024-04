Märklineum Family & Friends

Zwischen dem 15. und 18. Mai findet im Märklineum die „Family & Friends – 2 für 1“ Aktion* statt.

Am 15. Mai ist der Internationale Tag der Familie und am 19. Mai der Internationale Museumstag 2024. Ein willkommener Anlass, Familien bei uns im Museum ganz besonders willkommen zu heißen.

Zwischen dem 15. und 18. Mai findet unsere „Family & Friends – 2 für 1“ Aktion* statt.

Pro Erwachsener erhält 1 Person in Begleitung eines vor Ort voll zahlenden Erwachsenen eine kostenlose Tageskarte für denselben Tag.

Bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit und genießen Sie eine nostalgische Entdeckungsreise mit Ihren Liebsten.

Am 17.05.2024 findet dann auch wieder die "Geschichteninsel - Vorlesen für Kinder" in Kooperation mit der Stadtbibliothek Göppingen statt. Beginn: 15 Uhr in der Spielecke im Museum im 5. OG. Für Kinder ab 4 Jahren.

Wir freuen uns auf euren Besuch!