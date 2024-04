Bossa Novela

Gitarrist und Sänger Tobias Langguth, musikalisch nachhaltig sozialisiert in den Swinging Sixties, fühlt sich all dem verbunden, was diese Zeit an musikalischem Geschmack zu bieten hatte. Dem Jazz aus den USA genauso wie der Bossa Nova aus Brasilien. Auch dem Blues und dem Calypso-Sound aus der Karibik. Auf seinen Reisen nach Rio, New Orleans und in die Karibik hat sich seine quasi pan-amerikanische Ästethik entwickelt. Mühelos zieht er die Register, vom klassischen Swing bis zum traditionellen Samba.

Sommerliche Grooves und eine entspanntes Ensemble hochklassiger Musiker des Südwestens sorgen dabei für authentischen Hörgenuss. Allen voran Peter Reiter, der als ehemaliger Pianist der Big Band des hessischen Rundfunks Dutzende Solisten von Weltrang begleitet hat. Der portugiesische Bassist Zeca de Oliveira hat schon wegen der sprachlichen Gemeinsamkeiten einen starken Bezug zur brasilianischen Musik und auch Schlagzeuger Thomas Schaefer hat langjährige Erfahrung mit Samba und Bossa Nova.

Besetzung:

Tobia Langguth - Gitarre Gesang

Peter Reiter – Piano

Zeca de Oliveira - Bass

Thomas Schaefer – Schlagzeug

www.jazzclub-ludwigsburg.de