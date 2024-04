COPPÉL-I.A.

Jean-Christophe Maillot Choreografie

Bertrand Maillot nach Léo Delibes Musik

Aimée Moreni Bühne & Kostüme

Jean-Christophe Maillot & Samuel Thery Licht

Les Ballets de Monte-Carlo

Eigentlich war »Coppélia« ein putziger alter Klassiker, der aus einer Geschichte E.T.A. Hoffmanns entstand. Es ging um den versponnenen Erfinder Coppelius, seine mechanischen Puppen und ein übermütiges Liebespaar aus der Dorfjugend. Zum Zwecke virtuoser Tänze hatte man die psychologischen Abgründe der Vorlage gestrichen. Trotz der schönen Ballettmusik von Léo Delibes geriet das harmlose Stück zuletzt in Vergessenheit. Heute jedoch sind Roboter und Androiden plötzlich Wirklichkeit, das Schlagwort heißt K.I. – Künstliche Intelligenz. Die französische Version »Intelligence artificielle« taucht nun im Titel und vor allem im Inhalt von Jean-Christophe Maillots moderner Adaption auf. Worüber 1870 noch alle lachten, scheint plötzlich beängstigende Realität: ein künstlicher Mensch, der seinen eigenen Willen entwickelt. Und so kehrt in »Coppél-I.A.« das Unheimliche zurück, verstörender noch als in Hoffmanns Novelle »Der Sandmann«, weil sich die Puppe über ihren Erfinder erhebt.

So elegant und opulent wie immer bei der renommierten Kompanie aus Monte-Carlo fällt die Optik der Inszenierung aus, auf einer futuristischen Bühne aus konzentrischen Kreisen, mit Anmutungen von Science Fiction und »Metropolis« in den Kostümen. Maillot erforscht das Lebendig-Werden, die Beseelung mechanischer Bewegungen, konfrontiert die Schönheit der warmen Körper und der kalten Maschinen miteinander. Und fragt durch die Erschaffung eines Spiegelbilds des Menschen nach der Freiheit seines Willens.