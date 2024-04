DER W nach ausverkaufter Clubtour wieder in Deutschland unterwegs.

Nach 17 Jahren Bandgeschichte erstmals auf Akustik-Tour.

DER W rund um Frontmann und Böhse-Onkelz-Texter Stephan Weidner spielt innerhalb weniger Monate zwei nahezu ausverkaufte Clubtouren – Vollgas, Vollstrom, Vollkontakt. Euphorie gewaltig, Intensität gigantisch. Abende, von denen man sich noch lange erzählen wird. Und jetzt zieht man den Stecker. DER W geht im Mai 2024 auf Akustik-Tour, zum ersten Mal überhaupt im 17. Jahr der Bandgeschichte. Die Anhänger und der Spaß am eigenen Werk haben DER W in diesen Tagen auf den emotionalen Höhepunkt der Bandgeschichte getragen und genau deshalb soll es mit neuen großen Emotionen weitergehen. Zwölf Konzerte in elf Städten stehen auf dem Plan.

Weidner operiert mit seiner Band die bekannten Songs am offenen Herzen, um ihnen neues Leben einzuhauchen. Und das alles auf offener Bühne. Das ist eine große Aufgabe, und DER W nimmt sich dafür alles, was gebraucht wird: Streicher, Klavier, aber auch Schlagzeug, Gitarren, Bass. Es wird eine Menge alter Hits im neuen Gewand zu hören geben, ganz klar. Manche Songs gehören einfach zu einer DER W-Show, egal ob mit Strom oder ohne. Die Essenz der Songs, so verspricht Weidner, bleibt erhalten. »Alles, was wir feiern, wird da sein. Und das alles in einer neuen Dimension. Wir wissen noch nicht genau, wie es sich anfühlen wird, aber wir versprechen besondere, intensive Abende.«

Wir bitten um Beachtung verstärkter Sicherheitsmaßnahmen!

Sämtliche Besucher werden Bodychecks unterzogen. Taschen, Rucksäcke und Handtaschen sowie Helme und Behältnisse aller Art sind verboten. Die Zuschauer werden ausdrücklich gebeten, auf deren Mitbringen zu verzichten, und sich ausschließlich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüsselbund und Portemonnaies sowie Medikamente oder Kosmetika in Gürteltaschen oder Kosmetiktäschchen bis zu einer maximalen Größe von Din A4 zu beschränken. Die Einhaltung dieser Regeln und Hinweise sowie ein rechtzeitiges Eintreffen helfen dabei, den Einlass so zügig wie möglich zu organisieren.