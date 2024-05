Ein interaktiver Krimiabend, an dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Rolle der Gäste bei der Einweihungsfeier des Lesegartens einnehmen und helfen einen Mordfall aufzuklären.

In der Stadt Ludwigsburg ereignet sich ein mysteriöses Verbrechen. Ein berühmter Literaturkritiker wird bei der Einweihungsfeier des Lesegartens tot in der Stadtbibliothek aufgefunden. Was ist passiert? Wer ist der Täter? Und wo ist die Mordwaffe? Es ist an dir und den anderen Gästen als Team den Fall zu lösen - aber sei vorsichtig, wem du vertraust, denn jede*r könnte der Täter sein! Nur indem sich die Gäste den kniffligen und in der gesamten Bibliothek verstreuten Rätseln stellen, kann das Geheimnis des Mordfalls enthüllt werden. Mitmachen kann jeder vom Krimi-Neuling bis hin zur Expertin. Fingerfood-Snacks und Getränke inklusive. Für Junge Erwachsene ab 18 Jahren. In Zusammenarbeit mit Studierenden der Hochschule der Medien Stuttgart Veranstalter: Stadtbibliothek Ludwigsburg Ort: Stadtbibliothek im KUZ, Veranstaltungsraum