BIX TIPP: Tokunbo

TOKUNBO, preisgekrönte Sängerin und Songschreiberin betört mit den Songs ihres neuen Albums 'Golden Days'. Musik für die Seele, erdig, leuchtend und sanft.

Bekannt geworden als Frontrau von Tok Tok Tok und mit fünf German Jazz Awards geadelt, wird TOKUNBO mit ihrem neuesten Werk in einem Atemzug mit Sheryl Crow, Stevie Nicks und der Grand Dame des Folk, Joan Baez, genannt.

Schon mit ihrem Solo-Debüt 'Queendom Come' erfindet die Songwriterin 2014 ein eigenes Genre, Folk Noir. Seitdem zelebriert sie die Liaison ihrer außergewöhnlichen Stimme mit fragilen Gitarrenklängen und liebevoll instrumentierten Klanglandschaften. Dabei treffen Poesie und Storytelling auf melodische Schönheit.

Mit der Veröffentlichung ihres dritten Solo-Albums 'Golden Days' schenkt uns die Songpoeten eine warmherzige Melange aus Folk und jazzigem Pop, mit einer kecken Prise Country. 'Ein komplex schillerndes und emotionales Album, dessen Songs zeitlos klingen und doch genau jetzt den richtigen Balsam für die Seele bieten.' schreibt das Hamburger Abendblatt und die RND News konstatiert 'Dass Americana gut klingt, wenn ihn eine Frau singt, die vom Jazz kommt, wissen wir spätestens seit den Platen von Norah Jones.'

Stilistisch ein Gruß an die großen Songwriter der 70er Jahre wie The Carpenters & Carol King wird 'Golden Days' prompt mit der Silber-Medaille der Global Music Awards prämiert. Es folgen Einladungen ins ARD Morgenmagazin, in die MDR Show iMagine mit Popgrößen wie Max Giesinger, Jeanette Biedermann und Gregor Meyle. ARTE Journal und ARD Brisant stellen dass Album vor.

Ob auf der großen Konzertbühne mit der NDR Radiophilharmonie, oder zuletzt als Jurymitglied des Deutschen Jazzpreis, die Ausnahmekünstlerin versteht es, stets mit Eleganz und Leichtigkeit ein neues Kapitel aufzuschlagen. Live verzaubert die 'Königin der leisen Töne' ebenso wie auf ihren Alben mit ihrer hinreißenden Stmme – mal hauchzart, dann wieder erdig-dunkel – und ihrer einzigartigen Präsenz.

Auf der Bühne entfaltet sich die Magie der Vollblutmusikerin im Zusammenspiel mit ihren Mitmusikern, dem Gitarristen Ulrich Rode, dem Bassisten Christian Flohr und der Multi-Instrumentalistin Anne de Wolf. Und so lädt sie uns mit filigranen Gitarrenklängen und fantasievollen Arrangements in ihre geheimnisvolle Songwelt ein.

Besetzung: TOKUNBO (voc, git); Ulrich Rode (git); Christian Flohr (b); Anne de Wolff (vl)