Jerry Weldon Organ Quartett

Der legendäre New Yorker Saxophonist Jerry Weldon spielte lange mit dem berühmten Lionel Hampton Orchestra, später dann mit Jack McDuff, George Benson und Harry Connick Jr. Er ist einer der swingendsten und unterhaltsamsten Saxophonisten der New Yorker Szene, beeinflusst von den großen Tenoristen Dexter Gordon, Gene Ammons, John Coltrane. Rob Bargad ist ein Pianist, Hammond-Organist, Sänger, Songwriter, Komponist, Produzent und Pädagoge aus Boston. Nach einem dreijährigen Studium bei Prof. Kenny Barron an der Rutgers University zog Rob 1984 nach New York City, wo er 20 Jahre lang lebte. In dieser Zeit spielte, tourte und/oder nahm er mit Jazzgrößen wie Lionel Hampton, Little Jimmy Scott, Dakota Staton, Jimmy Cobbs Mobb, Roy Hargrove, Peter Bernstein, Harper Brothers, Kevin Mahogany und anderen auf.

Von 1990 bis 2000 war Rob Pianist im Nat Adderley Quintett, tourte durch die USA, Europa und Japan und nahm 8 CDs auf.

Besetzung: Jerry Weldon (tsax); Rob Bargad (org); Christian Havel (git); Xaver Hellmeier (dr)