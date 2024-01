Ufermusik - Live-Musik zum Mitmachen

Bei der Ufermusik kann mitgesingen, mitgespielt oder einfach eine gute gemeinsame Zeit mit Live-Musik verbracht werden. Jede*r kann hier mitmachen - egal, ob Musiker*in oder nicht. Instrumente, Noten und Percussion stehen bereit.

Kommt einfach vorbei und macht mit - wir freuen uns auf euren Besuch.

Keine Anmeldung notwendig.

Mit den kostenlosen Afterwork-Veranstaltungen möchte der Landesfilmdienst interessierte Menschen zum Mitmachen motivieren, die Gemeinschaft stärken und kreativen Ideen in Esslingen einen Raum geben. Die Open Community Events finde mittwochs ab 18.30 Uhr im Alten Wehrhaus des Landesfilmdiensts am Hammerkanal in der Neckarstr. 53 (zwischen Mörike-Gymnasium und Maille-Kreuzung) statt.

Weitere Informationen gibt es auch unter https://lfd-bw.de/events