Das Kinderfest wird immer am Tag vor Himmelfahrt gefeiert.

Ganz früh am Morgen beginnt das Fest, wenn um 3:00 Uhr Schülerinnen und Schüler einer Haller Schule zusammen mit zwei Mitarbeitern des städtischen Werkhofs beginnen, die Luftballons zu befüllen.

Um 7:15 Uhr weckt der Kleine Siedershof mit Trommeln und Pfeifen die Stadt. Nach dezentralen Gottesdiensten ziehen die Grundschulkinder - begleitet vom Kleinen und Großen Siedershof - zum Marktplatz, um dort um 10:30 Uhr auf das Startzeichen des Oberbürgermeisters ihre Luftballons in den Himmel über dem Marktplatz steigen zu lassen. 2500 Luftballons machen den Himmel über Schwäbisch Hall bunt!

Nachmittags geht es dann ab 14 Uhr richtig mit dem Abenteuer los - ohne Autos und Verkehr, aber in jedem Jahr mit einem vollen Programm. Über 90 Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen, Kinder- und Jugendarbeit, Vereine, Beratungsstellen, Feuerwehr und Polizei lassen sich zum jährlich wechselnden Thema richtig was einfallen. Die Innenstadt ist vom Marktplatz zum Sparkassenplatz, Grasbödele, Haalplatz, Sport- und Freizeitanlage Weilerwiese, Event- und Dietrich-Bonhoeffer-Platz und Kocherpromenade fest in Kinderhand.

Neben Aktionen zum jährlich wechselnden Thema gibt es Geschicklichkeitsparcours, Bastelangebote, kleine Wettbewerbe und Spiele satt. Da lohnt sich schon das Zuschauen. Noch schöner aber ist es, mitzumachen und mittendrin dabei zu sein. Wenn dann der kleine Hunger oder Durst kommt, gibt es auf dem Marktplatz, Sparkassenplatz, Haalplatz, Sport- und Freizeitanlage Weilerwiese Bewirtung.

Ganz besondere Höhepunkte verspricht jedes Jahr das Rahmenprogramm auf der Bühne auf dem Marktplatz: HipHop, Einrad, Tanz und Musik begeistern das Publikum.

Den Abschluss für die Kindergarten- und Grundschulkinder bildet traditionsgemäß um 17 Uhr der Tanz der Kleinen Sieder auf dem Grasbödele. Von 17:15 bis 20 Uhr gibt es für Kinder ab 8 Jahren eine Bubble-Bälle-Bad in der Sport- und Freizeitanlage Weilerwiese.