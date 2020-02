Vibes / HipHop, RNB and future Sounds

Der Frühling ist da! Kaum ins Jahr gestartet und schon wird wieder die Zeit auf Sommer umgestellt. Frischer Wind bringt neue Energie in die winterlichen Gemüter und die Partylaune wächst.

Der Club PURE sorgt mitten der Stuttgarter Innenstadt jedes Wochenende pünktlich zum Samstagabend für die richtigen „Vibes“ im Kessel und liefert feinstes Entertainment der Extraklasse. Wechselnde DJs ziehen die partywütige Meute mit einem Soundmix aus smoother R&B Music, angesagten HipHop-Tunes und tanzbaren Urban Beats direkt auf die Tanzfläche. An der Bar umsorgt gleichzeitig das fachkundige Personal die durstigen Gemüter mit hochwertigen Drinks und das zur Happy Hour bis 23 Uhr sogar zum special Preis: alle Shots kosten dann nur je zwei Euro, alle Biere gehen für nur drei Euro über die Theke, ausgesuchte Longdrinks kosten lediglich fünf Euro und verschiedene Cocktails gibt’s für nur sechs Euro. Los geht’s immer ab 21 Uhr in der Friedrichstraße 13 und bis 23 Uhr kommt man ganz ohne Eintritt zu zahlen durch die Türe. Außerdem ist zur selben Zeit für alle Ladies zu dritt Prosecco-Time angesagt: Eine Flasche geht aufs Haus. Cheers Girls and Boys, lasst den Frühlingsgefühlen freien Lauf!