Vortrag: Atmest du richtig?

Mit dem ersten Atemzug beginnt das Leben und mit dem letzten Atemzug endet das Leben. Es ist wichtig, sich um seine Atmung zu kümmern. Was wir oft nicht wissen: Unser Atem ist die Basis sowohl für unsere körperliche als auch unsere psychische/seelische Gesundheit. Dysfunktionale Atemmuster können für eine Vielzahl von Erkrankungen verantwortlich sein. In diesem Vortrag erfährst du von Sandra Bachmann, zertifizierte Kursleiterin für Atemtechnik, wie du richtig atmest und was eine dysfunktionale Atmung ist. Weiter werden wir uns dem Thema Zwerchfell widmen, welches oft verspannt ist. Für eine gesunde Atmung ist ein entspanntes Zwerchfell enorm wichtig. Neben diesen theoretischen Informationen zeigt dir die Dozentin sanfte Atemtechniken, die unterstützend wirken, um die Atmung zu regulieren und dadurch das Nervensystem zu regulieren. Eine gesunde Atmung kann die Gesundheit nachhaltig stärken.