"Hilfe, wo ist nur mein Nest?"

Hilf Kiki Kiebitz dabei, ihr Nest wiederzufinden und lerne den faszinierenden Vogel Kiebitz (den Namensgeber unseres Kinder- und Jugendmedienpreises) bei einer Rallye durch die Stadtbücherei kennen. Löse spannende Rätsel und Aufgaben mit der App Actionbound und erfahre mehr über den Lebensraum und die Bedeutung des Kiebitzes.

Du benötigst ein Smartphone oder Tablet mit Internetzugang sowie die kostenlos herunterladbare App „Actionbound“. Gegen Pfand kannst du ein Tablet ausleihen.

Die Rallye kann jederzeit während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei gespielt werden. Melde dich einfach an der Information in der Kinderbücherei und los geht’s. Für alle erfolgreichen Rätselfreunde gibt es am Schluss eine kleine Belohnung.

Für Kinder ab 8 Jahren