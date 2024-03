Mit dem Weinglas durch das Jahr

Der Stadtseniorenrat lädt ein, zu einer Wanderung durch die Weinberge am Sörenberg in Waiblingen-Neustadt mit einer Wegstrecke von ca. 4 km, davon führen 2 km durch die Weinberge, vorbei an Streuobstwiesen. Zeitdauer ca. 2 Stunden. Die Wege sind befestigt, meistens asphaltiert. Auf Grund des Anstieges ist die Wanderung für bewegungseingeschränkte Personen nur bedingt geeignet. Auf der Wanderung erhalten Sie Informationen über die Arbeiten im Weinberg, von der Rebpflege, dem Wachstum bis ins Weinglas. Während der Wanderung werden auch 3 Bio-Weine verkostet.