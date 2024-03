Kindergalerie

Auch in den kommunalen Ganztagsbetreuungen an Waiblinger Grundschulen spielen die Themen Natur- und Umweltschutz eine wichtige Rolle. Im Rahmen der Osterferienbetreuung erarbeiten die Ganztagsbetreuungen Salier 1, Burgschule und Wolfgang-Zacher-Schule gemeinsam mit den Kindern tolle Kunstwerke rund um das Thema Natur und Umwelt. Diese können im Zeitraum vom 08. April 2024 bis zum 11. Mai 2024 in der Stadtbücherei bewundert werden.