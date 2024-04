Walburgas Zeitreise, jeden Donnerstag, Freitag und Samstag

In Rothenburg ob der Tauber lädt die Handwerkerfrau Walburga zu einer spannenden Zeitreise in die Zeit um 1500 ein. Gerade ist ihr dritter Ehemann, der Schustermeister, verstorben.

Jetzt muss sie schnell wieder heiraten, da Walburga sonst Hab und Gut verliert. Bei ihrem Gang durch die Gassen Rothenburgs erledigt Walburga die Besorgungen für ihre Hochzeit. Was haben der Bader und der Schwarzfärber mit Walburgas Eheschließung zu tun? Was ist eine Morgengabe? Sie werden es erfahren. Unterwegs weiß Walburga allerhand Interessantes und Amüsantes über die Lebensumstände der damaligen Zeit zu berichten. Was ist eine Schusterkugel. Was hat es damit auf sich? Und wen wird sie eigentlich heiraten? Das und vieles mehr verrät Ihnen Walburga!

Treffpunkt Rathausarkaden