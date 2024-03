"Walküre und Zentauren" Skulpturen von Marcus Golter

Der in Stuttgart geborene in Heilbronn aufgewachsene Bildhauer Marcus Golter ging in den 90ern als erster westdeutscher Student an die Kunsthochschule Halle (Saale) und lebt heute in Potsdam.

Einerseits bringt er in seinem Werk „dystopische Figuren hervor, die die menschliche Hybris in vielerlei Form behandeln.“ Andererseits arbeitete er von 1996 bis 2017 an seinem Opus magnum, der Neugestaltung von 13 der 27 Bogenreliefs im Stadtgottesacker von Halle, einer bis heute genutzten Nekropole aus der Renaissancezeit.

Fotografien dieser Arkaden werden die Ausstellung zahlreicher Originalskulpturen seiner aktuellen Werkgruppen umrahmen.

Golter (*1966) betreibt eine reiche Ausstellungstätigkeit und hat zahlreiche öffentliche Preise und Aufträge gewonnen.