Mo, 02.12. & Mo, 09.12.2024 um 20 Uhr

WE LOVE CHRISTMAS - CHRISTMAS DELIGHT

Nach dem großartigen Erfolg in den letzten Jahren, sind wir stolz, Ihnen erneut ein Weihnachtskonzert mit Stil, Eleganz und neuen hochkarätigen Musicalstars präsentieren zu können! Mit kristallklaren Tönen werden uns vier Musicalgrößen Gänsehaut bereiten und unsere Herzen zum Klingen bringen.

Freuen Sie sich auf ein Quartett der Extraklasse, das uns auf die nahenden Festtage einstimmt. Von festlichen Klassikern der Weihnachtsmusik bis hin zu Christmas-Popsongs führt uns das hochwertige Repertoire um die ganze Welt der Weihnachtsklänge – so opulent wie ein Festmahl, so besinnlich wie die Stille am Weihnachtsmorgen und so fröhlich wie ein Kind in Erwartung des Christkinds!

Buchen Sie jetzt die besten Plätze für DAS Weihnachtskonzert des Jahres!

EINTRITT:

PK1: 59 €, PK2: 54 €, PK3: 49 € inkl. Garderobe

Einlass ab 19 Uhr. Das Foyer und der Theatersaal sind ab 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 / 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 / Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de / www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr von 11-15 Uhr &

Sa von 10-14 Uhr

Tickets buchen rund um die Uhr unter: www.friedrichsbau.de

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart (werktags erst ab 18 Uhr)

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof;

Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt.