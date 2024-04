"We love Grand Prix" im Audi Forum Neckarsulm

Audi holt das Eurovision-Feeling nach Neckarsulm. Musicalstars performen die größten Grand Prix Hits aller Zeiten.

Musicalstars performen die größten Grand Prix Hits aller Zeiten. Audi holt das Eurovision-Feeling nach Neckarsulm. Gemeinsam tauchen die Besucher_innen in die funkelnde Atmosphäre eines der berühmtesten Musikwettbewerbe der Welt ein. Als besonderes Highlight schlüpft das Publikum in die Rolle der internationalen Länder-Jury und stimmt über die Gewinner des Song Contest ab. Künstlerinnen und Künstler des Abends: -Mercedesz Csampai (bekannt aus Disneys „Der Glöckner von Notre Dame“, Erstbesetzung Esmeralda) -Laura Panzeri (bekannt aus Disneys „Aladdin“ und aktuell die Erstbesetzung ME im Friedrichstadtapalast in Berlin) -Filippo Strocchi (bekannt aus „Tanz der Vampire“,Erstbesetzung Graf von Krolock) -Philipp Hägeli (bekannt aus Disneys „Aladdin“, Erstbesetzung Kassar) Moderation und kleine Gesangseinlagen: -Cale Kalay (bekannt als Creative Director von Helene Fischer) -Peter Stassen (bekannt aus Disneys „Tarzan“) Mitreißende Songs und unsterbliche Hits - ein Ohrwurm ist an diesem Abend garantiert!