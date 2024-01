Weintheke Remshalden 2024

8 Wengerter aus Remshalden präsentieren an einem Ort regelmäßig und gemeinsam ihre Weine. After Work Highlight, jeden 1. Freitag im Monat ( außer am Feiertag), 18:00 bis 22:30 Uhr.

Im Frühjahr und Herbst laden wir euch in den gemütlichen Innenraum der Kulturscheune ein. Im Sommer erweitern wir die Weintheke in unseren schönen [ zamma ] Hof, der jede Menge Schatten mit mehreren Theken und einer coolen Kulisse für euch bereit hält.

Begleitet werden die Weine von den vielfältigen Tapas des [ zamma ] Teams, sowie einer Moderation der Wengerter mit spannenden Infos zu Themen wie Bio-Weinbau, Schokolade, Duft-Sensorik und vieles mehr. Lasst euch überraschen! Die Moderation beginnt jeweils um 19:30 Uhr und die Weine sind bereits ab einer Stunde vorher gekühlt und für euch bereit! Jeden Monat sind zwei verschieden Weingüter vor Ort.

Termine 2024:

02. Februar: Weingut Sterneisen, Weinbauverein Remshalden,

01. März: Weingut Häfner, Weingut Seybold,

05. April: Weingut Knauer, Weingut Mayerle,

03. Mai: Weingut Sterneisen, Weingut Häfner,

07. Juni: Weingut Mayerle, Weinbauverein Remshalden,

05. Juli: Weingut Seybold, Weingut Doreas,

02. August: Große Weintheke: ALLE Weingüter, Live Musik Ryan O’Reilly

Im August findet die große Weintheke statt! Dieses Mal sind alle unsere Wengerter vor Ort und es gibt Live Musik vom Iren Ryan O’Reilly, der schon mehrfach bei uns im Musik Club aufgetreten ist.

06. September: Weingut Engelhorn, Weingut Knauer,

04. Oktober: ENTFÄLLT (50 Jahre Remshalden),

08. November (zweiter Freitag wegen 1.11. !!): Weingut Engelhorn, Weingut Doreas,

06. Dezember Adventsweintheke: Weingut Sterneisen, Weingut Knauer, Weinbauverein Remshalden

Dezember ist Adventszeit und unsere letzte Weintheke in 2024 steht auch ganz unter diesem Motto: Feuerschalen und Lichterglanz im Hof dazu Winzer-Glühwein und feine Rotweine ! Zu Gast sind die Weingüter Sterneisen und Knauer, sowie der Weinbauverein Remshalden.

Detaillierte Infos zur Entstehung der Weintheke

Unser Land: „Das Remstal ist ein einziger großer Weingarten“ www.weinsüden.de. Die Weinberge prägen die Landschaft in Remshalden und umranken die Gemeinde von Hebsack bis Grunbach. An den sonnigen Hängen reihen sich die Reben eine an der anderen und es werden, dank idealer klimatischer Bedingungen und der Besonderheit der Böden, die unterschiedlichsten Rebsorten angebaut.

Unsere Idee: Den Remshaldener Wein und seine Macher in ihrer Gesamtheit vorzustellen. Bei jeder Weintheke werden 2 Winzer vor Ort sein, moderieren den Abend, stellen eine Auswahl ihrer Weine vor und freuen sich auf den Austausch mit euch. Das [ zamma ] Team bewirtet euch mit vielfältigen kulinarischen Kleinigkeiten aus der Region und der weiten Welt, immer passend zu den feinen Weinkreationen der Weingüter.

Unsere Wengerter: Familientradition gepaart mit spannenden, modernen Impulsen:

Weingut Doreas, Weingut Engelhorn, Weingut Häfner, Weingut Knauer, Weingut Mayerle, Weingut J. Seybold, Weingut Sterneisen , Weinbauverein Remshalden