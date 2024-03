Wildbienen kennen

Wenn im Frühling die ersten Kirschen blühen, sind die Wildbienen schon fleißig unterwegs zum Bestäuben der Blüten. Durch passende Behausungen und die richtige Bepflanzung im Garten oder auf dem Balkon ist es möglich, diese faszinierenden und friedlichen Tiere aus der Nähe beim Nestbau zu beobachten.

Am Beginn des Vortrags steht eine Einführung in die Artenvielfalt und die Besonderheiten von Wildbienen auf Grundlage aktueller Literatur. Darauf aufbauend werden praxisnah verschiedene Nisthilfen für Wildbienen inklusive Bezugs- und Do-it-yourself-Möglichkeiten erläutert. Eine Vorstellung von wichtigen Nahrungs- und Nestbaupflanzen für bestimmte Wildbienenarten steht am Ende des Kurses.