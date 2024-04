Wildschwein, Fuchs und Co. - Tiere in der Stadt

Wildschweine beim nächtlichen Spaziergang im Laternenschein, Waschbären im Parkhaus – Viele Tiere aus Wald und Feld sind inzwischen in unseren Städten heimisch. Dafür gibt es gute Gründe. Sie werden vom großen Futterangebot angelockt, Feinde fehlen und auf Brachflächen, in Grünanlagen und Gärten finden sie nahezu paradiesische Lebensräume. Dafür nehmen sie auch gerne in Kauf, dass man ganz nah mit dem Menschen zusammenleben muss. Wer mit uns die Stadt bevölkert, wo man sie findet und wie sie sich an ihre neue Umgebung gewöhnt haben, wird gemeinsam erkundet.