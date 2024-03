Chicago, 1931. Die Band Sweet Sue and the Society Syncopaters hat ihren letzten Abend in der Stadt, bevor es mit dem Nachtzug nach Miami Beach geht. Doch Manager Bienstock muss vor der Abreise noch schnell die Positionen Bass und Saxophon neu besetzen. Da kommen Kontrabassist Jerry und Saxophonist Joe, beide finanziell abgebrannt, genau richtig. Das Problem: Die Society Syncopaters sind eine reine Damen-Band. Die tur-

bulente Komödie nimmt Fahrt auf, als die beiden Musiker, verkleidet als Josephine und Daphne, in letzter Minute auf den fahrenden Zug springen und mit nach Florida reisen. Im Nacken sitzt ihnen die Mafia und vor ihnen liegen die Verlockungen von Sonne, Meer, Strand und der bildschönen Leadsängerin Sugar.

Das Musical von 1972 basiert auf dem legendären Kinohit „Some Like It Hot“ von Billy Wilder mit Marilyn Monroe, Jack Lemmon und Tony Curtis aus dem Jahr 1959. Die aufregende, jazzige Musik des Musicals von Jule Styne und Bob Merrill fängt die herzlich-heitere Stimmung des Films ein. Klaus Seifferts pointenreiche deutsche Fassung versprüht ausgelassene Fröhlichkeit, ohne in Klamauk abzudrehen: Hinreißende Verwechslungskomik,

energiegeladene Spielfreude, großartige Musik und rasant choreografierte Tanzszenen machen die Inszenierung zu einem Riesenspaß. Das Ensemble überzeugt, allen voran Maja Sikora, deren vom Liebespech verfolgte Sugar so naiv, sexy und verloren scheint, dass man sie in den Arm nehmen möchte. Und Ralph Morgensterns millionenschwerer, seniler Lüstling Osgood Fielding singt sich hinreißend in die Herzen Daphnes und der Zuschauer.