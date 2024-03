Shrek - Das Musical - Premiere mit After-Show-Party

Der Oger Shrek ist all das, was ein Märchenheld normalerweise nicht ist: grausig, grummelig, und grün. Vor allem aber hat er gar keine Lust darauf, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen. Ihm gefällt sein einsamer Sumpf. Immerhin hat er da seine Ruhe.

Was macht so ein Einzelkämpfer wie Shrek bloß, wenn plötzlich eine Armee von verbannten Märchenfiguren in seinem Vorgarten auftauchen? – Na klar: Er wird zum Helden wider Willen. Gemeinsam mit seinem sprechenden (oder vielmehr dauerquasselnden) Esel zieht er los, um den Märchenfreaks ihre Heimat zurückzuerobern – und seinen Sumpf wieder für sich zu haben. Auf dieser Reise stellen sich ihm nahezu unbesiegbare Gegner in den Weg: der tyrannische Lord Farquaad und ein feuerspeiender Drache, vor allem jedoch die große Liebe. Denn Prinzessin Fiona ist so wenig Dame, wie Shrek ein Held ist. Und genau deshalb findet er sie irgendwie ja ganz nett.

Wird er es schaffen, sein Herz zu öffnen und ihres zu gewinnen? Welche Geheimnisse verbirgt Fiona? Und haben die Märchenfiguren eine Chance, wieder glücklich zu werden?

„Shrek – Der tollkühne Held“ hat 2001 alles, was wir über Märchen wussten, auf den Kopf gestellt – und wurde zum absoluten Erfolgsfilm. Mehrere Fortsetzungen später eroberte der Oger schließlich die Musical-Bühnen. Die Vorlage hierzu lieferten Broadway-Legenden Jeanine Tesori und David Lindsay-Abaire. Die deutsche Übersetzung stammt von Kevin Schroeder und Heiko Wohlgemuth. Auch Schwäbisch Gmünd wird 2024 grün – denn die Musical Factory verwandelt unter der Regie von Robin Kucher das Congress-Centrum Stadtgarten in ein kunterbuntes Märchen-Spektakel, das Lachmuskeln und Tränendrüsen so richtig trainiert. Über 70 Darstellerinnen und Darsteller sowie rund 200 Kostüme sorgen für einen perfekten Musicalabend. Die musikalische Leitung übernimmt Jonas Schmid. Live-Musik kommt von einer eigens zusammengestellten Projektband.