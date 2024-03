Mooneye (B)

Nach dem Erfolg des Debütalbums “Big Enough” und der anschließenden Tour, ging Mooneye Ende 2022 ins Studio, um einen Nachfolger aufzunehmen. Frontmann Michiel Libberecht wusste sehr genau, wohin er wollte: zurück zur Essenz von Mooneye und intime Musik schaffen, die auf einem akustischen Fundament ruht. Er ließ sich von der amerikanischen Art des Songwritings inspirieren. Songwriting, mit Elementen von Folk und Country, und Einflüssen wie Kevin Morby, dem akustischen Beck und den Soundtracks von Morricone und Luppi. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes, abwechslungsreiches und doch kohärentes Album, mit Libberecht als rückhaltlosem und reinem Geschichtenerzähler. “Das ist sehr nah an mir selbst”, sagt er. “Mit einer breiten musikalischen Palette dessen, was Mooneye heute ist und in Zukunft sein kann.” Aber das wahre Mooneye-Erlebnis lässt sich am besten live erleben. Mit den neuen Songs, Hits wie “Bright Lights”, “Fix The Heater” und “Thinking About Leaving” und einer gut eingespielten Live-Band, die seit Jahren zusammenspielt, können die Zuschauer*innen einen unvergesslichen Abend erwarten.