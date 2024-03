Barbara höchstpersönlich entführt Sie auf dieser Tour in die Vergangenheit und lässt Sie an ihrer Geschichte teilhaben. Wer waren die „Schorndorfer Weiber“ und weshalb verhinderte ausgerechnet eine Frau die Übergabe der Festung Schorndorfs an das feindliche französische Heer? Diese und weitere faszinierende Details erwarten Sie bei dieser Kostümführung.