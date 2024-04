World Press Photo Ausstellung 2024

Vom 16. Mai bis zum 9. Juni 2024 wird die World Press Photo Ausstellung zum fünften Mal in Balingen zu sehen sein. Seit 1955 zeichnet die niederländische World Press Photo Foundation die besten Pressefotos der Welt aus und zeigt die preisgekrönten Fotografien in einer weltweiten Wanderausstellung, die mittlerweile in mehr als 80 Städten in über 120 Ländern Station macht und von über drei Millionen Besucherinnen und Besuchern gesehen wird.

Die rund 125 prämierten Bilder – ausgewählt aus mehr als 60.000 Beiträgen von 3.851 Fotograf*innen aus 130 Ländern – reflektieren nicht nur die dominierenden Nachrichtenthemen des vergangenen Jahres, sondern erzählen auch zahlreiche Geschichten, über die hierzulande kaum berichtet wurde. Die Themen des größten und renommiertesten Wettbewerbs dieser Art reichen von der Dokumentation politischer Konflikte und kriegerischer Auseinandersetzungen über die fotografische Schilderung von Herausforderungen und Problemen der Klimakrise bis zu Reportagen aus dem Alltagsleben unterschiedlicher Gesellschaften. Sie machen uns bewusst, von welchen dramatischen Ungleichheiten die Welt, in der wir leben, geprägt ist und führen uns doch vor Augen, dass es eine elementare Gemeinsamkeit gibt – unser Menschsein. Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet.

Nähere Informationen zur Ausstellung und dem Rahmenprogramm folgen.

Öffnungszeiten:

täglich von 10 bis 19 Uhr (sonn- und feiertags ab 11 Uhr)

dienstags und donnerstags bis 21 Uhr

Öffentliche Führungen:

Gebühr zuzüglich Eintritt: 4,00 €

Dienstag 16 Uhr

Donnerstag 17 & 19 Uhr

Samstag 14 & 15 Uhr

Sonn- und Feiertage: 11 & 14 Uhr

Gruppenführungen:

Terminanfragen für Gruppenführungen sind ab sofort über die Mail worldpressphoto@balingen.de bzw. telefonisch unter 07433/9008-410 möglich