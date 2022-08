Ab 1. September: Freibad

Doris Dörrie verlängert mit ihrer neuen Kinokomödie das Sommervergnügen in den September und beginnenden Herbst hinein. Der Beckenrand-Sheriff ist in ihrem Schwimmbad eine Frau, Eintritt hat ohnehin nur, wer sich als weibliches Wesen definiert. Was zu Beginn gleich schon mal bei einem Polizeieinsatz zu Konflikten führt. Doch auch ohne Männer ist dieses Freibad ein bunter Schmelztiegel, in dem die türkischstämmige Großfamilie bald schon eine Schauspielerdiva (Andrea Sawatzki) erzürnt und ein burkaverhüllter Clan Anlass für rassistisches Verhalten gibt. Dörrie hat sich von wahren Vorfällen vor einigen Jahren im Loretto-Bad von Freiburg inspirieren lassen, dem tatsächlich einzigen Freibad nur für Frauen in Deutschland. Mit ihren beiden Co-Autorinnen entwickelte sie ein voller boulevardesker Momente steckendes Drehbuch mit reichlich Raum für aktuelle gesellschaftliche Diskurse und einer Aufarbeitung, die immer wieder kabarettreife Züge trägt. Wie schon Karoline Herfurth in »Wunderschön« hinterfragt sie selbstkritisch feministisches Ethos und entlarvt die Doppelmoral der Gesellschaft.

Start: 1. September