Assassination Nation

Nicht von ungefähr hört ein Polizist in dieser reißerischen amerikanischen Medien- und Gesellschaftssatire auf den Namen Richter. Als in einer Kleinstadt intime Daten von Bürgern gehackt werden, beginnt eine blindwütige Hetzjagd.

Über den heuchlerischen Bürgermeister und seine versteckten Obsessionen lacht man zunächst noch, als es den Schulrektor trifft, gehen vor allem Eltern auf die Barrikaden. Bald schlagen Empörung und Wut um in blutige Gewalt, die ausufert und nicht mehr zu bändigen ist. Bis eben ein Polizist namens Richter die Sache in die Hand nimmt und auf die losgeht, die eigentlich beschützt werden sollten. Sam Levinson, Sohn von Regielegende Barry Levinson, übt deutliche Kritik an sozialen Medien, deren Oberflächlichkeit und den Gefahren von Cyber-Mobbing. Und er findet noch mehr, was in der heutigen, von medialen Reizen überfluteten und mehr und mehr abgestumpften Gesellschaft falsch läuft. In der filmischen Umsetzung folgt er ganz den Sehgewohnheiten heutiger Jugendlicher und liefert einen exzessiven akustischen wie visuellen Wahnsinnstrip mit fast schon verstörender Brutalität. Heftig!