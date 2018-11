Sandra Nettelbecks melancholisches und episodisches Großstadt-Porträt „Was uns nicht umbringt“ ist als lose Fortsetzung von „Bella Martha“ gedacht. Nicht mehr dabei ist Martina Gedeck.

In seiner Praxis trifft der geschiedene Psychotherapeut Maximilian (August Zirner) des Öfteren auf mysteriöse und fragwürdige Zeitgenossen. Bestattungsunternehmer Mark (Christian Berkel) hat genug von seinem Beruf. Ben (Mark Waschke) ist Koch, bringt kaum ein Wort heraus und hat Angst vor seinem eigenen Zuhause. Fritz (Oliver Broumis) fragt sich, wie er seinen Job als Pilot und seine Höhenangst unter einen Hut bringen kann. Sogar Maximilians Ex-Frau Loretta (Barbara Auer) sucht den Therapeuten ab und zu auf. Als dann die spielsüchtige Sophie (Johanna ter Steege) in Maximilians Praxis auftaucht, ist plötzlich alles anders. Er verliebt sich Hals über Kopf in die stürmische Person und hinterfragt auf einmal sein ganzes Leben, und vor allem, ob er Profi genug ist, sich nicht mit einer Patientin einzulassen.