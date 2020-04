Comic »Berserker Unbound« erscheint ab dem 1.4.

Mit »Berserker Unbound« erfüllen sich die beiden Comicschaffenden Jeff Lemire (»Black Hammer«) und Mike Deodato Jr. (»Thanos«) einen Herzenswunsch: Sie erschaffen ein völlig neues, eigenständiges Universum, in dem sie eine actiongeladene Geschichte voller Blut, Magie aber auch Herz, Freundschaft und unerwartete Wendungen erzählen. Durch ein Wurmloch gelangt ein gnadenloser, schwertschwingender Barbarenkrieger in eine moderne Metropole. Zeit, um sich in der fremdartigen, gefährlichen Umgebung zu orientieren, bleibt ihm keine, denn schon bald muss er sich einem bösen Zauberer stellen, der alles daran setzt, den Krieger und diese neue Welt in den Abgrund zu reißen.

»Berserker Unbound«

ab 01.04., Splitter Verlag

www.splitter-verlag.de