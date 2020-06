In den Zoo würde der siebenjährige Sohn des vielbeschäftigten Matthias (Mark Waschke) gerne mit seinem Papa gehen, des neu geborenen Elefantenbabys wegen. Doch Geburtstagswunsch hin oder her, zunächst stehen Gäste vor der Tür, am Ende einer mehr als von der alleinerziehenden Mama (Anne Ratte-Polle) erlaubt. Sogar seinen Schlafanzug hat der mitgebracht, dabei war von Pyjamaparty nie die Rede. Als Matthias den Jungen nach Hause bringen will, wird’s spannend. Plötzlich ist der Bub verschwunden, dann der Geldbeutel weg, macht eine Nachbarin Rabatz und fragt die Polizei unbequeme Sachen. Neo-Noir-Film-Stimmung kommt auf, Nebel wabert, eine Mutter verleugnet sich. Eine simple Story im Prinzip, die mit ihren Schwarz-Weiß-Bildern einen ordentlichen Sog entwickelt – und dem Vater die Augen öffnet.

Start: 25. Juni 2020